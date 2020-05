Iar creste numarul de cazuri noi de coronavirus: 197 de imbolnaviri in 24 de ore

Situatia pe judete

In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate alte 197 de noi cazuri de imbolnavire, o noua crestere fata de zilele anterioare.La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internati 182 de pacienti.Dintre persoanele confirmate pozitiv,In tara, 3.712 de persoane se afla in carantina institutionalizata, in timp ce alte 89.787 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrateIn ultimele 24 de ore, s-au facut 418 apeluri la 112 si 1.296 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Precizam ca GCS nu a transmis nici miercuri, nici joi datele despre situatia romanilor infectati cu COVID-19 de peste hotare.Suceava si Capitala raman zonele rosii ale tarii. Cele doua sunt urmate de Neamt, care se apropie de 900 de imbolnaviri.Totodata, sunt si doua judete care au trecut lejer pragul de 700 de cazuri confirmate: Botosani si Brasov.Suceava - 3.481Mun. Bucuresti - 1.888Neamt - 877Botosani - 739Brasov - 723Arad - 696Mures - 675Hunedoara - 630La polul opus, mai sunt 7 judete care nu au trecut de 100 de cazuri de COVID-19, insa doua se apropie: Calari si Maramures, cu cel putin 90 de imbolnaviri.Cel mai putin afectat judet de pandemie ramane Braila, urmat indeaproape de Valcea.Braila - 27Valcea - 28Satu Mare - 61Olt - 78Salaj - 87Calarasi - 90Maramures - 97Amintim ca, pana acum, 1.229 de romani au pierdut lupta cu noul coronavirus