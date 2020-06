Iasi: 9 cadre medicale de la Institutul Regional de Oncologie, confirmate pozitiv cu coronavirus

Ziare.

Potrivit sursei citate, cadrele medicale au fost depistate dupa ce una dintre asistentele medicale care lucreaza in blocul operator nu s-a simtit bine la reintoarcerea din minivacanta de Rusalii."Marti, dupa zilele libere (de Rusalii -n.r), s-a prezentat la serviciu o asistenta de la blocul operator care avea o stare generala mai proasta, dar care nu avea simptome de COVID-19. La triajul epidemiologic pe care il facem personalului ea a spus ca nu se simte bine, asa ca am trimis-o acasa. A doua zi am chemat-o la testare si a fost confirmata pozitiv. S-a facut ancheta epidemiologica in spital, s-au stabilit contactii directi ai asistentei, si am testat 50 de persoane. Ieri (vineri - n.r.) am mai testat 236. Deci in total 286 de persoane. Am depistat 9 persoane, 8 asistente medicale si un medic rezident. In afara de medicul rezident, celelalte 8 persoane sunt din blocul operator si sterilizare. Toti cei infectati sunt asimptomatici", a precizat Mirela Grosu.Potrivit acesteia, situatia nu ar trebui sa reprezinte un risc pentru restul celor care se afla in spital deoarece personalul din blocul operator si de la sterilizare are un circuit separat de intrare si au vestiar separat."In ceea ce priveste sursa de infectare, este greu de depistat deoarece nu se stie daca prima asistenta medicala depistata este cea cea care a transmis virusul, si nici celelalte nu stiu daca au luat contact cu o persoana posibil infectata. Sursa de infectare este greu de depistat intrucat trei dintre cadrele medicale infectate circula cu mijloace de transport in comun, iar una face naveta de la Pascani cu trenul sau cu microbuzul", a precizat Mirela Grosu.Managerul IRO Iasi crede ca infectarea personalului s-a facut intre interventiile chirurgicale."Dupa cateva ore de stat in sala de operatii, cu tot echipamentul de protectie, asistentele medicale merg intr-o incapere speciala unde mananca si completeaza actele specifice unei interventii chirurgicale. In spital se poarta echipament. Noi facem dezinfectie in blocul operator, punem nebulizator si lampi cu ultraviolete in salile de operatii, dar in incaperea unde ele (asistentele -n.r) stau intre interventiile chirurgicale pentru a completa consumurile de materiale, isi fac hartiile specifice pentru o interventie chirurgicala, acolo probabil a avut loc contaminarea", a spus Mirela Grosu.Managerul IRO Iasi a precizat ca va continua testarea personalului medical."Ieri s-a inchis blocul operator, s-a facut curatenie, dezinfectie, si astazi s-a reluat activitatea chirurgicala. Noi continuam ancheta in spital, nu neaparat ancheta dar testam personalul medical pentru ca el este cel care circula prin spital si este cel care poate raspandi virusul. Pacientii ies din salon doar cu masca si merg insotiti doar de personalul medical. Cred ca este prioritar sa testam personalul medical", a precizat managerul IRO Iasi.Cele 8 persoane infectate sunt internate la Spitalul de Boli Infectionase "Sfanta Parascheva" din Iasi.