Iasi trece in scenariul rosu dupa ce a depasit incidenta de trei la mia de locuitori. Ce restrictii se impun

Potrivit reprezentantilor Institutiei Prefectului, intrarea in scenariul rosu inseamna interzicerea desfasurarii activitatii in spatii inchise precum cinematografele, salile de spectacole, restaurante, cafenele, sali de jocuri.Conform statisticilor, in ultimele trei saptamani rata incidentei din municipiul Iasi a crescut de la 1,68, cat era pe 26 februarie, pana la 3,12 la mia de locuitori, cat s-a raportat in cursul diminetii de vineri.In judetul Iasi, in scenariul rosu se afla si localitatile Miroslava si Valea Lupului.Autoritatile locale recomanda respectarea regulilor sanitare pentru a limita raspandirea acestui virus si incurajeaza populatia sa se programeze pentru efectuarea vaccinului impotriva COVID-19 la unul dintre cele 28 de centre deschise in judet.