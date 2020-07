Iasi: Masca devine obligatorie in spatiile publice deschise

"Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, in anumite intervale orare, stabilite prin hotarare a comitetului judetean / al Municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta. Spatiile si intervalele orare se stabilesc, la propunerea directiei de sanatate publica, luand in considerare probabilitatea prezentei concomitente a unui numar mare de persoane in spatiile si in intervalele orare respective, unde se constata dificultati in asigurarea distantei fizice de protectie sanitara stabilite in conditiile legii", potrivit comunicatului Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, citat in Ziarul de Iasi De la regula se pot abate persoanele care desfasoara activitati fizice intense sau in conditii de munca solicitante si copiii cu varsta mai mica de 5 ani.