Iasi: Medicii si asistentele de la Infectioase aduc televizoare de acasa pentru bolnavii de COVID-19

Conducerii spitalelor COVID si suport COVID incearca sa faca spitalizarea pacientilor mai usoara, astfel ca, la Spitalul de Boli Infectioase, a fost tras cablu TV in saloanele celor confirmati pozitivi, care au fost dotate cu televizoare asigurate chiar de personalul medical, potrivit Ziaruldeiasi.ro "Nu este vorba ca le-am achizitionat. Sunt niste televizoare aduse de oamenii inimosi si care au putut face asta, din acest spital. Sunt televizoare pe care ei le aveau acasa, dar nu le foloseau. Cu acordul conducerii s-a tras si cablu astfel incat sa le usuram spitalizarea celor care se simt departe de casa, de familie, care se simt frustrati", a declarat Carmen Manciuc, directoarea Spitalului de Boli Infectioase, potrivit sursei citate.Caldura reprezinta o alta problema, la ora pranzului fiind peste 30 de grade Celsius in saloane."Aparate de aer conditionat exista, dar cautam de mult timp o firma care sa se ofere sa vina intr-un spital COVID si sa curete filtrele. Din pacate, nu am gasit deocamdata", a mai spus Carmen Manciuc.La Spitalul de Pneumologie, conducerea a dispus achizitionarea unor telefoane cu camera video, astfel incat bolnavii sa tina legatura cu familia si li s-a amenajat o terasa deschisa, cu scaune, la etajele III si IV.