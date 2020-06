Iasi: Opt persoane din corul Episcopiei Romano-Catolice, diagnosticate cu COVID-19

Ziare.

Un preot din cadrul corului Episcopiei Romano-Catolice Iasi a fost gasit initial pozitiv, dupa care au fost testate alte 24 de persoane, majoritatea fiind membri ai corului. Activitatea acestui cor a fost temporar suspendata.Sapte persoane, respectiv dirijorul corului, dar si sase surori, au fost diagnosticate cu COVID-19. A fost testat inclusiv episcopul romano-catolic de Iasi, Iosif Paulet, insa in cazul sau nu a fost confirmat virusul."Ne-am preocupat sa limitam raspandirea virusului. Am facut teste cu totii si am luat imediat masura izolarii", a declarat preotul Adrian Blajuta, purtator de cuvant al Episcopiei Romano-Catolice de Iasi.Cele opt persoane diagnosticate cu COVID-19 sunt internate la spitalul de Boli Infectioase si la spitalul CFR , ambele din Iasi, iar starea lor este buna.Pana luni la pranz, in judetul Iasi au fost confirmate 654 de cazuri de coronavirus.