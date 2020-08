Iasi, pe locul trei ca numar de cazuri de COVID-19, la nivel national. Situatia se agraveaza in spitale. Manager unitate medicala: "Azi dimineata erau doar trei locuri libere"

"Avem toate medicamentele pe care am putea sa le vrem la ora aceasta pentru acesti pacienti infectati cu COVID-19. Am primit 30 de flacoane de Redemsivir. Din partea Ministerului Sanatatii am primit truse pentru recoltare si transportul probelor pentru infectia cu SARS COV2. In momentul de fata lucram la parametri maximi. Azi dimineata erau doar trei locuri libere la noi in spital, asteptam sa se faca externari la Spitalul CFR . La Spitalul Militar si la Spitalul de Recuperare nu avem locuri libere. Din nefericire, din cauza numarului mare de persoane infectate, judetul Iasi se situeaza pe locul trei la nivel national. Este greu sa manageriem situatia din cauza gradului de ocupare in spitalele suport, si in mod special al locurilor libere care ar necesita si tratament cu oxigen", a spus dr. Carmen Dorobat.Potrivit sursei citate, de la inceputul pandemiei si pana in momentul de fata, la unitatea medicala au fost ingrijiti peste 2.000 de persoane confirmate ca avand infectie cu COVID-19. Alte 237 de persoane au fost consultate in triajul Spitalului de Boli Infectioase si directionati catre alte patru spitale suport.