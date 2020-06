Iasi: Sedinta PNL cu peste 100 de participanti, fara masti. Costel Alexe: "E greu sa ai masca la 40 de grade"

Ziare.

Liderul PNL Iasi, Costel Alexe, care este si ministrul Mediului, a declarat pentru News.ro ca in cadrul reuniunii au fost validati candidatii PNL la primariile a 70 de localitati din judet, din totalul celor 98, pe lista figurand si Mihai Chirica, actualul primar al Iasiului.Totodata, Chirica a fost desemnat prim-vicepresedinte al filialei judetene PNL Iasi.Intrunirea a avut loc in cortul unui restaurant de langa municipiul Iasi, iar unele imagini aparute pe internet arata ca nu toti participantii respecta distantarea sociala, in timp ce multi dintre ei nu au masti."Este un cort cu 500 de locuri, noi am fost 100, deci s-a respectat distantarea sociala. In ceea ce priveste mastile, e greu sa ai masca la 40 de grade. Multi au tinut discursuri, nu poti vorbi cu masca pe fata pe o asemenea caldura", a spus liderul PNL Iasi, Costel Alexe.El a precizat ca liberalii au discutat despre organizarea campaniei electorale a liberalilor. Potrivit lui Alexe, tinta PNL nu este doar sa castige Primaria Iasi si sefia Consiliului Judetean, ci si sa obtina majoritatea in cele doua institutii.Intr-o postare pe Facebook , liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau critica faptul ca liberalii ieseni au organizat o sedinta de partid fara respectarea masurilor de distantare sociala."Au reinfiintat USL si acum se simt pe cai mari, mai presus de lege. Baronul pesedist Chirica si baronul penelist Alexe au adunat intr-un restaurant peste 100 de membri de partid, fara masti, fara distantare sociala. Pe la televizor, PNL arunca vina in stanga si in dreapta pentru ca oamenii nu se mai sinchisesc de Covid, dar liderii lor sunt primii care incalca regulile, iar toti ceilalti se iau dupa ei. Se intampla asta la doar o zi dupa declaratia managerului de Boli Infectioase din Iasi care avertiza ca spitalul mai are un singur pat liber la terapie intensiva si in saptamana in care Romania a inregistrat cele mai multe cazuri din ultimele luni. In loc sa se preocupe de sanatatea iesenilor, ii vedem in adunari de partid ce se pot transforma in focare de Covid. In loc sa fie un exemplu, ei arata ca pentru noul USL regulile sunt tot facultative", afirma Cosette Chichirau, candidatul USR-PLUS la Primaria Iasi.Ea a precizat ca asteapta ca Politia Romana sa se sesizeze si "sa-i sanctioneze pe cei doi baroni".