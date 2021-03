Judetul Ilfov are 10 localitati in carantina din cauza infectarilor cu SARS-COV-2. Tunari are o rata de incidenta de 9,11 la mie

Chiar daca zona metropolitana capitalei este complet rosie din cauza ratei mari de infectare cu coronavirus , capitala ramane un oras deschis. Autoritatile din intreaga tara tin insa sub observatie 80 de asezari care au raportat o rata de infectare peste 6.Ilfovul este unul dintre judetele cu cele mai multe localitati intrate in carantina. Popesti Leordeni si Tunari s-au adaugat listei de vineri seara, de la ora 22.00, conform StirileProTV Tunari are o rata de incidenta de 9,11 la mia de locuitori . Este una din localitatile din Ilfov cu o incidenta foarte mare. Am vorbit cu mai multi oameni si par resemnati. Iar unii dintre ei deja se pregatesc de carantina si au iesit la cumparaturi.La nivel national sunt in prezent 80 de localitati cu rata de imbolnavire peste 6. Numarul celor care au intrat efectiv in carantina este insa de 4 ori mai mic. Si asta pentru ca autoritatile sunt obligate sa monitorizeze timp de 14 zile cifrele pandemiei si dupa aceea, daca nu scad, se decide carantina. Abia atunci autoritatile limiteaza circulatia si deplasarile care nu sunt necesare. Si instaleaza filtre de politie si jandarmi la intrarea in localitatile respective.