GRAFIC Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de incidenta. Alte patru judete raporteaza o rata de peste 3 la mia de locuitori

Ilfov raporteaza o rata de incidenta de 5 la mia de locuitori, cu 154 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19, ceea ce duce numarul total de cazuri de 26.151.Timis transmite o rata de 4,13 la mia de locuitori si 158 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, ceea ce duce numarul total la 28.396.Bucuresti ocupa locul al treilea, cu o rata de incidenta de 4,01 la mia de locuitori. Bucuresti are, din nou, cele mai multe cazuri de infectie cu noul coronavirus , raportand in ultimele 24 de ore 662 de cazuri, numarul total ajungand la 108.720.Cluj inregistreaza o incidenta de 3,61 la mia de locuitori. Orasul are 151 de cazuri noi de infectie si un numar total de cazuri de 31.972.Constanta raporteaza o incidenta de 3,01 la mia de locuitori si 129 de noi imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2.12 judete, printre care Buzau, Covasna si Olt, se afla in scenariul verde, cu o rata de incidenta sub 1,7 la mia de locuitori.Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus din Romania a ajuns luni, 11 ianuarie, la 673.271 dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.987 cazuri. Alti 71 de pacienti au decedat in urma infectiei cu SARS-CoV-2 ducand bilantul total al deceselor la 16.725. La ATI sunt internati 1.083 de pacienti. Au fost efectuate 7.005 de teste.