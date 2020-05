Iluzia amenzii salvatoare

Ziare.

Cele de mai jos mi-au fost explicate de un cadru MAI cu mare experienta si un realism pe masura, dar care, din motive lesne de inteles, a dorit sa ramana anonim.Cine a primit cele mai multe dintre amenzile record ale starii de urgenta? Clientii obisnuiti ai politiei, cei care au deja colectii de asemenea sanctiuni pentru diverse fapte, in general tulburarea ordinii si linistii publice.Nu le platesc insa niciodata pentru ca nu au venituri declarate. Legea spune ca neplata amenzii in intervalul legal de 30 de zile indrituieste autoritatea locala sa treaca la executarea silita. Daca are ce executa silit, daca are pe ce pune poprire.Daca nu are ce popri, teoretic, autoritatea locala poate cere transformarea amenzii in munca in folosul comunitatii, dar procedura este atat de complicata si apoi obligarea contravenientului sa se conformeze atat de dificila, incat nicio primarie nu-si prea bate capul cu asa ceva si amenda sfarseste prin a fi prescrisa.Lumea care plange acum ca Spartacus nu va mai plati amenda din starea de urgenta pleaca de la premisa naiva ca Spartacus ar fi platit-o vreodata. Au fost cazuri in care contravenientul se uita cu un ranjet la politist spunandu-i: da-mi, sefu, una de aia mare, de 20 000 de lei,z sa-ti faci planul, ca eu oricum n-o platesc!Exista totusi si o categorie la care executarea silita nu are cum sa dea gres. Pensionarii, pentru ca au un venit cert si fix, care poate fi dijmuit pana la achitarea totala a amenzii. Dar credeti ca a fost vreun pensionar amendat pentru petrecere cu gratare in mijlocul strazii sau pentru ca a atacat politia cu bastonul si sacosa?Spartacus, amendat pentru fapte reale, oricum nu platea, in timp ce pensionarul amendat pentru ca a depasit cele doua ore sau nu a completat corect declaratia, sigur ar fi platit, cu atat mai mult cu cat unii dintre acesti "periculosi" contravenienti nici nu ar fi avut mijloacele sa atace sanctiunea in instanta.Cine aplica sanctiunile? In general politia locala, adica institutia aceea creata pentru placerea primarului, sa se simta si el jupan.Oamenii acestia, in general cu pregatire extrem de firava, s-au simtit deodata cu puterea in mana si s-au bucurat extrem sa o arate in cele mai aberante moduri. Asa s-a ajuns la amenzi pentru ca declaratia nu continea ceva ce nicio lege nu spunea ca trebuie sa contina.Aceasta a si fost marea eroare a reglementarii neconstitutionale: ca a lasat exclusiv pe mana politistului sa aprecieze daca o fapta e contraventie si care sa fie amenda pentru ea. Adica un arbitrariu cu inevitabil efect abuziv.Chestiunea aceasta a fost rezolvata, cel putin aparent, prin aparitia legii intrata luni in vigoare, desi la viteza cu care s-a lucrat nu ar fi nicio mirare sa descoperim in aplicare tot felul de ciudatenii. Doar proiectul a revenit la comisia juridica dupa ce primise aviz o forma in care fusese elimintata fapta, dar ramasese amenda pentru ea.Ma indoiesc foarte tare ca in privinta categoriilor care vor fi amendate se va schimba ceva fata de cele de mai sus. Pentru a se schimba ar fi nevoie ca neplata amenzii sa aiba consecinte serioase, nu doar teoretice.Eu raman insa la parerea ca nu amenda rezolva problema in acest caz. Daca ar fi asa, nu vad de ce Codul rutier nu ar fi respectat cu sfintenie deja.Sau in cazuri precum Nadlac sau aeroportul Cluj, unde eroarea fundamentala este a autoritatilor nu a oamenilor, ce efect poate avea amenda?In general, nu cred in solutia asteptata din afara pentru ca in general ea nu vine. Singura solutie de aparare este responsabilitatea proprie si respectarea regulilor cu sfintenie, din convingere. Dupa care va actiona selectia naturala.