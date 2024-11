Imagini cu Centrul de Triaj Epidemiologic din Vama Veche, postate de un deputat USR: Incaperi insalubre, o buda mizerabila (Foto)

Deputatul USR Tudor Pop a postat pe o retea sociala cateva imagini realizate in Centrul de Permanenta pentru Triaj Epidemiologic de la punctul de frontiera Vama Veche.

"In spatele acestei denumiri pompoase se ascund cateva incaperi insalubre, o buda mizerabila si un heirupism tipic romanesc. Pe scurt, mai multe asistente medicale de la Spitalul Municipal Mangalia sunt luate de pe saloanele lor si trimise sa faca permanenta prin rotatie - fara o pregatire epidemiologica, fara instructaj, fara un echipament adecvat - ce e mai 'distractiv' este ca aceste asistente se intorc pe saloanele lor, unde isi reiau activitatea obisnuita. Si nici macar nu e vina lor", a scris Tudor Pop pe Facebook.

Deputatul spune ca in cladirea vamii functiona acum cativa ani un cabinet medico - sanitar de frontiera.

"Cu cabinet medical, cu grup sanitar si stationar (adica unde se izoleaza suspectii pana la preluarea in unitati sanitare) si, mai ales, cu personal medical calificat. Cu ceva ani in urma, postul a fost desfiintat, cabinetul a fost transformat in birouri, iar personalul detasat prin alte unitatile sanitare din judet.

Zilele astea la presiunea DSP local si a sefei Cristina Schipor si cu binecuvantarea primarului Mangaliei, spitalul municipal local este obligat sa trimita personal medical de pe sectii ca sa asigure activitatea la Centru de Permanenta", noteaza el.

Tudor Pop precieaza ca in mod normal acest lucru ar fi in regula, daca s-ar respecta standardele de igiena, de pregatire profesionala si daca ar fi conditii de munca pe masura situatiei.

"O mica parte a comunitatii medicale locale a protestat si a cerut explicatii, dar la presiunea si amenintarile acelorasi autoritati a fost nevoita sa-si retraga plangerile.

Acum e randul nostru sa tragem un semnal de alarma si sa facem apel la autoritatile competente sa ia masurile necesare, de vreme ce inteleg totusi ca suntem foarte bine pregatiti, iar aceasta e doar o alta exceptie", a incheiat el.

