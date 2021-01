Imagini emotionante din "camera pentru imbratisari". Locul in care varstnicii din centrele de asistenta ii pot tine in brate pe cei dragi

Sursa: Hepta

Aceasta initiativa s-a nascut in provincia Avellino, nu departe de Napoli si, incepand din preajma Craciunului, "camera pentru imbratisari" calatoreste prin regiune, cu opriri de cateva zile la fiecare camin de batrani.Pentru a avea acces la aceasta structura din plastic alb si albastru, care arata ca un cort, fiecare vizitator trebuie sa isi rezerve intervalul de timp si sa imbrace un costum de protectie, manusi si masca inainte de a intra si de a-si revedea persoana draga, printr-o folie de plastic transparenta. Aceasta din urma este dotata cu fante astfel incat vizitatorii sa isi poata introduce mainile ca sa ii imbratiseze pe cei dragi.Timpul de vizitare este limitat la aproximativ zece minute pentru fiecare rezident. Pentru a se evita orice risc de infectare, cele doua spatii separate de folia din plastic sunt dezinfectate dupa fiecare vizita Marti, caminul pentru persoane varstnice din Montefalcione, un orasel linistit, s-a animat. "In sfarsit a sosit!" s-a entuziasmat Saveria Sordillo, tanara dinamica ce se ocupa de camin."Usile noastre au fost inchise familiilor incepand din martie, am evitat orice contact cu exteriorul, intr-un fel ne-am baricadat rezidentii in interiorul structurii pentru a-i proteja", a declarat ea pentru AFPTV. "Singurul contact pe care l-au avut a fost printr-o usa de sticla si astfel nu a existat contact fizic", a explicat Sordillo.In acest caz, pot exista imbratisari, strangeri de mana, o usurare dupa luni de distantare. "Pare a fi inceputul unei aparente de normalitate. Contactul, care aproape disparuse, incepe sa existe din nou", a adaugat ea.Moreno Magliaro, un pensionar in varsta de 71 de ani, s-a simtit deosebit de fericit dupa ce si-a imbratisat prietena, Assunta Testa. "A fost emotionant, un moment de bucurie intensa", a marturisit el cu lacrimi in ochi. Assunta i-a impartasit sentimentele. "Sa-i simt mainile calde in ale mele a fost magnific", a declarat ea foarte miscata.Annamaria Alfano si Maria Alfano, nora, respectiv nepoata unei pensionare din camin, au trait momente similare. "A fost foarte frumos, e bine sa poti sa-i strangi mana (...) Contactul fizic este un lucru superb, ceva ce ne-a lipsit", au marturisit ele.Cea care a avut aceasta initiativa, Carmine De Blasio, responsabil in cadrul serviciilor sociale locale, vede in aceasta operatiune "un gest de umanitate"."Am reusit deja sa trecem pe la patru camine de batrani, oferind posibilitatea unui numar de aproximativ 200 de persoane varstnice sa profite", a declarat el bucuros.