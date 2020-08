Imagini revoltatoare de la UPU din cadrul Spitalului Judetean Craiova. Cadru medical surprins fara masca medicala

Femeia nu era singura in zona respectiva. In cadru se mai vad si alti colegi in halate si cu masca, dar si pacienti, relateaza Digi 24.Dupa ce imaginile au fost facute publice, managerul unitatii sanitare a cerut sa fie deschisa o ancheta interna, pentru a o identifica pe femeia care se pare ca este asistenta la Unitatea de Primiri Urgente.Aceasta ar putea primi o sanctiune destul de dura pentru faptul ca nu purta masca.In ultimele zile, mai multe cadre medicale din acest spital au fost confirmate cu noul coronavirus . Este vorba despre un medic ortoped, dar si despre patru asistente de la cardiologie.