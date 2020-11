De ce, in absenta unui vaccin, "imunitatea de turma" este o idee periculoasa

Riscul urias de colaps imediat al sistemelor de sanatate

Efectele COVID-19 pe termen lung vor pune presiune pe sistemele medicale pentru o perioada indelungata

Modul in care COVID-19 ucide inca nu este cunoscut pe deplin

Limitarea raspandirii virusului este posibila

Suntem departe de o infectare in masa, iar imunizarea nu este definitiva

Este foarte tentant sa crezi ca asta ar fi o solutie la criza globala - de sanatate si economica, deopotriva.Din pacate, o astfel de forma de protectie nu poate fi obtinuta decat in doua moduri: imbolnavind foarte multi oameni - si, deci, riscandu-le viata - sau oferindu-le un vaccin eficient si sigur.Potrivit Science Alert , epidemiologul Marc Lipsitch, de la Universitatea Harvard, a prezentat cateva motive pentru care imunizarea de turma, in lipsa descoperirii si producerii la scara larga a unui vaccin, ar fi o idee foarte proasta.Lasand virusul sa infecteze "la liber", in foarte scurt timp sistemele de sanatate ar ajunge la colaps - lucru deja intamplat in primul val si foarte aproape de a se intampla, la nivel mai extins, in al doilea val. In plus, prioritizand urgenta salvarii bolnavilor cu forme grave de COVID-19, se ajunge la punerea in pericol a vietii pacientilor cu alte patologii medicale.COVID-19 nu se rezuma doar la a ucide, ci are efecte devastatoare pe termen lung, asupra multor dintre supravietuitorii sai - probleme neuronale, probleme pulmonare, caderea parului, edeme, oboseala cronica etc. Sistemele medicale va trebui sa gestioneze urmarile acestui virus mult timp de aici inainte. Crescand numarul de imbolnaviri, va creste si presiunea pe sistemele de sanatate.Este imposibil de stabilit, inainte de infectarea cu noul coronavirus, care este adevaratul grad de risc al oamenilor. Statisticile arata ca persoanele in varsta suferinde de diferite maladii sunt in cel mai mare pericol, dar au murit si copii si tineri, ceea ce complica orice analiza legata de modul in care coronavirusul ne pune in pericol.Desi blocajele sunt o masura extrema de combatere a bolilor si vin la pachet cu o serie de probleme - pierderea locurilor de munca, lipsa ingrijirii medicale adecvate pentru bolnavii cronici, cresterea problemelor de sanatate mintala in randul populatiilor - au salvat sute de mii de vieti in intreaga lume.Cercetatorii subliniaza faptul ca masurile instituite de autoritati , printre care distantarea fizica, evitarea multimilor si folosirea mastilor, reduc considerabil transmiterea virusului, daca sunt respectate.SUA, de exemplu, ca peste tot in lume, mai are inca un drum lung de parcurs pentru a atinge chiar si unele dintre cele mai mici praguri de "imunitate de turma", care necesita expunerea a cel putin 50% din populatie si, ulterior, imunizarea acesteia. In cel mai bun caz, doar aproximativ 20% din populatia lumii a fost expusa. Astfel ca imunizarea de turma, si daca nu ar fi atat de periculoasa, s-ar realiza intr-un timp mai indelungat decat isi imagineaza cei nerabdatori.Dar, chiar daca toata omenirea s-ar fi expus la virus, imunitatea naturala a turmei probabil ca tot nu ar functiona - din cauza ca imunitatea noastra impotriva tuturor coronavirusurilor, de la racelile obisnuite la acest nou coronavirus, scade in timp. Imunitatea la acest virus, prin infectie anterioara, nu este nici definitiva, nici durabila: reinfectarile se intampla deja, conchide epidemiologul Marc Lipsitch.