Imunitatea la coronavirus dureaza doar 6 luni - studiu

Studiul a monitorizat 10 barbati cu varsta de peste 35 de ani pentru a determina nivelurile de anticorpi in urma infectiei cu oricare dintre cele patru coronavirusuri sezoniere.Acesti barbati, cu varste cuprinse intre 27 si 40 de ani, au fost testati la intervale de trei sau sase luni, scrie Euronews Cercetatorii au descoperit ca a existat o "durata alarmant de scurta a imunitatii la coronavirusuri". Totodata, ei au remarcat "reinfectii frecvente la 12 luni de la cea initiala si reducere substantiala a nivelului de anticorpi la doar 6 luni de la infectia initiala".Ei au subliniat ca cele patru tulpini ale coronavirusurilor umane sunt "diferite din punct de vedere biologic" si "au putine in comun, in afara de faptul ca provoaca raceala"."Cu toate acestea, toate par sa induca o imunitate de scurta durata, cu pierderea rapida a anticorpilor. Acest lucru poate fi un numitor general pentru coronavirusurile umane. Daca SARS-CoV-2 (noul coronavirus) se va comporta ca un coronavirus sezonier in viitor, se poate astepta un model similar", sustin specialistii.Astfel, oamenii de stiinta au demontat ideea unui "pasaport de sanatate", care ar fi atestat ca turistii sunt sanatosi si nu au COVID-19, astfel ca pot calatori unde doresc."In conditiile in care imunitatea se pierde in 6 luni de la infectie, posibilitatea de a atinge imunitatea de turma (in engleza herd immunity), prin infectare naturala, pare foarte putin probabila", au mai avertizat olandezii.A.D.