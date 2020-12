"In Alba se moare ca in Italia". De ce au unele judete din Romania rata mortalitatii mai mare ca in alte state europene

"A trebuit cel putin doua zile sa caut in presa locala, in comunicate de la prefecturi, ca sa vad pur si simplu cate decese au fost in fiecare judet. Anumite judete le dau zilnic si sunt usor de gasit aceste date, sunt unele judete, Botosani, Dolj, Giurgiu, Neamt, Olt, Satu Mare, Suceava, Teleorman in care nu am gasit nici macar din ultimele saptamani. In alte judete am gasit in anumite locuri, dar sunt date periodic. Nu avem date despre cat se testeaza in fiecare loc.Cluj, Ilfov au incidente mari, dar ele testeaza mult mai mult si asta se poate vedea din pozitivare.Dar nu se raporteaza testele facute pe judete. Daca ne uitam la un judet ca Hunedoara, in ultimele doua saptamani s-a murit mai mult decat in orice tara din Europa, dar incidenta nu este asa mare ca in alte judete din Romania. De ce? Acolo cel mai probabil nu se testeaza foarte mult. Atunci gasim doar cazurile grave, care vin la spital.Sincer eu sunt mai ingrijorat de aceste judete, care sunt in afara marilor centre universitare: Hunedoara, Arges, Brasov, Bistrita, Arad, Caras-Severin, Braila. Toate aceste judete nu au neaparat o incidenta foarte mare, insa observam o mortalitate mare, adica pur si simplu avem multe decese, mult mai multe decat ar trebui, daca ne uitam doar la incidenta. Aceste judete Brasov, Caras, Braila ridica semne de intrebare si aceasta incidenta care se raporteaza nu este inca in scadere.Si in Alba se moare ca in Italia, dar din pacate se pare ca s-au decis ca nu mai este nevoie de masuri suplimentare.La nivel de tara, 11,5 la mia de locuitori, nu o ducem rau. Suntem pe locul 19 din 31 de tari din Europa. Adica 12 tari au avut mai multe decese in ultimele doua saptamani, raportat la populatie.Sibiu, in octombrie, era la 10. Intr-o luna, daca lasi cresterea si nu o opresti, poti sa ajungi la numere foarte mari", a spus Valentin Parvu, la Digi24. In ceea ce priveste rata mortalitatii scazute in Ilfov si Cluj, expertul spune ca judetele testeaza mult mai mult si astfel gasesc mai multe cazuri care nu sunt grave.