In Brazilia a inceput testarea unui vaccin anticoronavirus produs de Universitatea Oxford

Testele vor fi efectuate pe 2.000 de angajati sanatosi din domeniul medical din orasul Sao Paulo si pe 1.000 de persoane din Rio de Janeiro.Autoritatea de reglementare sanitara din Brazilia, Anvisa, a aprobat studiile clinice pentru acest vaccin potential, dezvoltat de Universitatea Oxford si produs de compania farmaceutica AstraZeneca, in primele zile ale lunii iunie.Oamenii de stiinta se asteapta ca acest vaccin sa fie lansat pe piata pana la sfarsitul anului 2020.Marti, autorii unui studiu realizat pe porci au anuntat ca doua doze cu acest vaccin dezvoltat de Oxford University si AstraZeneca produc mai multi anticorpi decat o doza unica.Cercetatorii de la Institutul Pirbright din Marea Britanie au spus ca administrarea celor doua doze de vaccin - o doza initiala urmata de o doza de rapel - determina o reactie imunitara mai puternica in comparatie cu administrarea unei singure doze. Cercetarea lor sugereaza ca o abordare medicala bazata pe doua doze ar putea fi mai eficienta in vederea obtinerii unei protectii impotriva COVID-19, maladia cauzata de noul coronavirus (SARS-CoV-2).Noul vaccin, denumit ChAdOxl nCoV-19, cunoscut si sub denumirea de "AZD1222", a fost creat initial de cercetatorii de la Universitatea Oxford, care colaboreaza in prezent cu specialistii de la AstraZeneca pentru etapele de dezvoltare si de productie.Date preliminare provenind de la un studiu realizat pe sase maimute au aratat ca unele dintre primatele care au primit o singura doza de AZD1222 au dezvoltat anticorpi impotriva noului coronavirus intr-un interval de 14 zile, iar toate maimutele din acest studiu au dezvoltat astfel de anticorpi intr-un interval de 28 de zile.Peste 100 de vaccinuri potentiale impotriva maladiei COVID-19 sunt dezvoltate in prezent pe plan mondial si se afla in diverse stadii de testare.