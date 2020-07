In cat timp se vindeca plamanii afectati de noul coronavirus. Medic roman: "Un pacient foarte grav, trecut prin terapie intensiva, s-a recuperat total dupa patru luni"

"Screeningul radiologic - pe radiografie clasica sau CT - este una dintre principalele metode de diagnosticare a Covid-19. Apare aspectul acela de sticla mata. Exact asa se vede plamanul ca si cum ar fi sticla mata. Am avut pacienti care s-au recuperat foarte bine. Dupa ce se vindeca, ei trebuie sa faca exercitii de recuperare pulmonara, sa-si creasca capacitatea pulmonara. Specialistii spun ca refacerea totala a plamanului poate dura pana la un an de zile. Depinde de organism. Am discutat cu o persoana care a fost foarte grav in terapie intensiva si s-a recuperat total dupa aproximativ patru luni", a declarat Lazany, pentru publicatia Bistrita Express Managerul SJU a mai precizat ca s-au facut la Bistrita cateva autopsii ale unor pacienti care au decedat avand Covid-19 si ca "nu s-au observat modificari ale altor organe, dar plamantul era complet distrus"."Parerea mea este ca autopsiile ajuta in intelegerea acestei boli complet necunoscute despre care nu stim cum reactioneaza, cum se manifesta. Cu cat il cunoastem mai bine, cu atat ne putem apara mai bine", a spus el.Potrivit managerului SJU, cea mai buna metoda pentru determinarea anticorpilor sunt testele imunologice."Vorbim de analiza imunologica, facuta din sange in laboratoare de specialitate. Si testele rapide determina prezenta anticorpilor, nu si nivelul, cantitatea lor. Sunt asimptomatici care nu dezvolta anticorpi. Daca nu ai nicio stimptoma, organismul nu produce anticorpi fiindca nu are cu ce lupta", a mai explicat Gabriel Lazany la emisiunea Bistrita Express.