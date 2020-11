In ce conditii ar putea fi carantinat orasul Voluntari. Anuntul facut de prefectul judetului Ilfov

Vineri, DSP Ilfov a solicitat in mod oficial si carantinarea localitatilor Corbeanca, Mogosoaia, Magurele, Popesti Leordeni, Otopeni si Dobroiesti. Ca sa intre in vigoare, masura trebuie aprobata de INSP, de Comitetul judetean si apoi si de Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Daca va fi aprobata, carantinarea ar putea intra in vigoare de sambata seara.Pentru Voluntari, inspectorii DSP nu au facut inca o propunere pentru carantina. Vineri, indicele scazuse sub 9."O sa vedem daca va fi cazul carantinarii orasului Voluntari. Analiza se va face in functie de evolutia epidemiei. Vedem daca incidenta va impune acest lucru. Va fi dificil, dar ne vom descurca", a spus prefectul de Ilfov, Daniel Zamfir, la Stirile ProTV ale diminetii."Vor fi luate masuri si pentru a nu se bloca intrarea/iesirea din fiecare localitate. Vor fi facute verificari si in interiorul localitatilor", a mai precizat prefectul, legat de carantinarea localitatilor din jurul Capitalei."Nu putem sa restrictionam accesul catre si de la locul de munca", a spus prefectul judetului Ilfov. "Iesirea din locuinta, insa, va fi facuta doar din motive temeinice".Citeste si: E oficial: Maia Sandu a castigat alegerile prezidentiale din Republica Moldova. Autoritatea electorala a confirmat rezultatul