In ce tara a fost prezent prima data COVID-19? Un nou studiu adanceste controversele in acest caz

Astfel, cercetatorii au gasit dovezi ca noul coronavirus era prezent in Statele Unite cu cateva saptamani inainte de primul caz confirmat oficial, relateaza Forbes , citat de Stirile Pro Tv. Primul caz de COVID-19 din SUA a fost raportat oficial in data de 19 ianuarie.In cadrul studiului au fost testate mostre de sange luate in perioada decembrie 2019- ianuarie 2020. Sangele a fost testat pentru anticorpi COVID-19, care au fost despistati in mostrele prelevate in mai multe state americane.Faptul ca in sangele testat au fost descoperiti anticorpi sugereaza o infectie cu Covid-19 anterioara. Virusul a fost depistat in sangele prelevat de la persoane din California, Oregon si Washington in luna decembrie.De asemenea, cercetatorii au descoperit urme de COVID-19 in probe de sange prelevate in ianuarie in statele Connecticut, Iowa, Massachusetts, Michigan, Rhode Island si Wisconsin.Cercetatorii au semnalat insa ca aceste rezultate sunt preliminare. Anticorpii depistati in sange pot fi similari cu COVID-19, dar de fapt sa apartina unui alt coronavirus, care sa provoace infectii usoare si comune.