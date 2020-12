Cum sa-ti conduci echipa prin incertitudinea care ne asteapta si in 2021?

Viorel Panaite, Managing Partner Human Invest & Ken Blanchard Romania, este unul din pionierii care au pus bazele si au dezvoltat piata serviciilor de training din Romania, in special a programelor de "leadership development". A fondat Human Invest in 1999, iar de atunci isi sustine echipa sa construiasca si sa implementeze proiecte pentru clientii acesteia. Se implica pro-bono dezvoltarea unor organizatii non-guvernamentale, non-profit, precum: Centrul de Evaluare si Analize Educationale (CEAE), AIESEC Romania, Teach for Romania, ARDOR, Leaders Romania.

Sigur, fiecare incercare isi cere costurile ei, dar ne ajuta sa inventam un viitor poate mai bun si sa invatam lucruri noi: oamenii se adapteaza sa traiasca chiar la o distanta sociala mai mare, invata sa lucreze de-acasa, companiile isi adapteaza produsele si serviciile, guvernele cauta activ modalitati mai bune de cooperare intre ele, si asa mai departe. Cu radacini mustind de viata, societatea va renaste dupa aceasta "iarna" neasteptata, dar pana atunci viata si munca in incertitudine raman cuvintele de ordine si in 2021.Cei care conduc echipe in organizatii au o provocare suplimentara: trebuie sa stie sa adreseze preocuparile si ingrijorarile personale ale oamenilor daca doresc sa se bazeze pe angajati cu moralul bun, cu initiativa si care isi duc autonom treaba pana la final.Prezenta scopului comun in conversatiile operationale din echipa, capacitatea de a-i face pe oameni sa se simta ascultati, recunoasterea calitatilor innascute ale fiecarui membru al echipei, evidentierea micilor progrese, capacitatea de a purta conversatii constructive chiar si sub presiune, cultivarea constanta a increderii reciproce sunt azi prioritati esentiale pentru acei manageri care se considera profesionisti si care vor sa se ridice la inaltimea momentului prin care trecem. Iata mai jos insa cateva din recomandarile pe care le-as face celor care doresc sa fie lideri mai buni intr-un 2021 care va fi la fel de incetosat si impredictibil.Trupele speciale invata in acelasi fel sa finalizeze cat mai bine o misiune dintr-un teritoriu necunoscut si ostil: inainteaza din aproape-n aproape, se orienteaza in teren pentru urmatorii pasi pe masura ce peisajul li se dezvaluie, avand mereu in minte scopul misiunii.In perioade predictibile si stabile planul si obiectivele sunt baza succesului, dar cand instabilitatea si neclaritatea sunt cele pe care le stim, scopul e mai relevant. Scopul ne activeaza imaginatia in a gasi solutii creative si neconventionale, scopul revitalizeaza si ridica moralul, scopul creeaza sentimentul de apartenenta si conectare. Cu un scop viu, oamenii se adapteaza mai repede, au mai multa energie pozitiva, sunt mai autonomi si colaboreaza mai bine intre ei.Readuceti in conversatii cat mai frecvent scopul comun, facilitati conversatii (in sedinte sau in intalnirile unu-la-unu) in care oamenii sa vorbeasca ei insisi despre scop si impreuna stabiliti cativa pasi urmatori.Capacitatea de a asculta este acum mai mult decat oricand o competenta strategica. Cand oamenii se simt ascultati sunt mai dedicati si mai angajati fata de scopul echipei, arata mai multa sustinere si sunt mai responsabili. Gasesc mai repede solutii pentru prioritatilor comune.Cand oamenii se simt ascultati de managerii lor se asculta mai bine si intre ei, iar acest lucru creste viteza de reactie si sentimentul de izolare aproape ca dispare chiar daca ei se afla fizic in locuri diferite. "Incet inseamna precis, iar precis inseamna rapid" - este un principiu pentru cei care depasesc provocari dificile sau trec dincolo de limitele cunoscute. O ilustrare dramatica a acestui principiu o vedem si la inceputul filmului de Oscar "Gravity", cand astronauta Ryan Stone (interpretata de Sandra Bullock) face reparatii foarte dificile la naveta sa spatiala intr-un context plin incertitudine si de riscuri.Alocati-va timp pentru a va asculta cu rabdare oamenii. Ii ajutati astfel sa aiba mai multa claritate pe ceea ce au de facut, mai multa claritate fata de resursele si mijloacele pe care le-ar putea folosi, le vor fi mai clare posibilitatile. Claritatea creste sentimentul de siguranta, creste nivelul de angajament al acestora chiar si in perioade tulburi.Fiecare contribuie cu ceva unic in echipa din care face parte. Cei mai tacuti poate nu amplifica conflictele, altii fac o treaba operationala foarte buna intr-un context dat, dar nu sunt confortabili sa provoace felul in care se fac lucrurile, si asa mai departe. In vremuri incerte orice calitate conteaza. O calitate remarcata si pusa in lumina e o calitate care contribuie pozitiv. "Rabdarea ta Mario ne face pe toti sa simtim ca ne putem baza pe tine" sau "Disponibilitatea ta de efort Geta m-a facut si pe mine sa imi gasesc timp si sa refac de la zero toata documentatia ca sa avem sanse mai mari sa castigam proiectul" - sunt genul de aprecieri care ajung cu adevarat la inimile oamenilor si ii fac sa simta ca prezenta lor in echipa conteaza!Sunt vremuri care ne cer sa apreciem sincer si explicit nu doar rezultatele pe care le au cei din jurul nostru, ci in primul rand calitatile lor innascute. Oamenii care-si vad calitatile apreciate vor sti sa si le puna mai bine in valoare in folosul intregii echipe.Multi dintre manageri au o predispozitie de a se uita mai intai la ceea ce nu merge, la ce merge prost, la ce nu le convine, la lucrurile care nu au fost facute cum ar fi vrut ei. Rareori asta ajuta pe cineva, cu atat mai mult in conditiile de azi. In plus, cresc rezistenta si rigiditatea."Ce ti-a iesit bine azi/saptamana asta/de la ultima noastra discutie? Ce progrese ai mai facut? Cum te simti acum ca ti-a iesit asta?" - ar putea fi puncte de start mai constructive, care aduc o deschidere mai mare. Cand oamenii merg prin ceata vor confirmari frecvente ca sunt pe drumul cel bun - exact ca atunci cand conducem o masina intr-o ceata densa: ne uitam incordati la marcaje si la alte repere sa stim ca suntem inca pe banda care trebuie si vrem ca din masina sa ni se spuna ca ne descurcam bine, nu nemultumiri.Asigurati-va ca apreciati explicit si suficient de frecvent progresele pe care le face cineva - in intalniri individuale sau in echipa, spontane sau formale, in functie de profilul celui cu care stati de vorba. Unii zic: "Da, dar daca chiar nu face niciun progres?", iar eu as raspunde "E in primul rand o chestiune de optica si de creativitate! Poate felul in care te uiti te face sa nu vezi deloc progrese...". Intrebati "Ce ai mai invatat luna asta/din proiectul asta/din etapa asta? In ce zone simti ca ai mai crescut profesional in ultimele 4 - 6 luni?". Atunci cand au un sentiment de crestere profesionala, oamenii se simt mai increzatori in fortele lor si contribuie incontestabil mai mult la echipa din care fac parte, chiar daca traim vremuri in care trebuie sa inainteze pe bajbaite.Capacitatea unui manager de a se implica intr-un dialog constructiv, non-defensiv, deschis, despre subiecte dificile in circumstante pline de incertitudine, il poate face un adevarat lider in ochii echipei lui. Perioadele de incertitudine ii dezechilbreaza pe oameni, dar capacitatea conversationala a managerului lor le poate readuce echilibrul. Cand manageri stiu sa faca asta pot transforma sentimentul de incertitudine al oamenilor in energie creativa, initiativa, in invatare si evolutie.Majoritatea clientilor nostri isi adapteaza acum sistemul de management al performantei pentru a-l face mai relevant pentru cum a inceput deja sa arate viitorul organizatiilor. Sistemele se simplifica, dar creste responsabilitatea managerilor pentru a purta cu echipele lor conversatii de calitate superioara, conversatii de dezvoltare. Intr-o perioada cu o ambiguitate atat de ridicata, competentele de coaching ii ajuta astfel pe manageri sa ofere sustinerea de care este atata nevoie, sa ofere sentimentul de siguranta si claritate.Depasirea turbulentelor cere cultivarea constanta a increderii reciproce, putini sunt cei care reusesc de unii singuri. Increderea este liantul invizibil dintre oameni fara de care viata intr-o organizatia este chinuitoare si lipsita de sens, fara sa mai vorbim de traversarea perioadei dificile din prezent. Daca majoritatea managerilor pot castiga incredere aratand competente bune specifice muncii pe care o fac, o vor pierde daca nu stiu cum sa se si conecteze cu echipa lor.Asta inseamna, de exemplu, sa arate empatie si atentie pentru felul in care se simt oamenii, sa impartaseasca informatii personale despre sine si despre greselile pe care le-a facut, sa ceara si sa fie receptiv la feedback-ul din echipa - sunt doar cateva dintre lucrurile care cultiva increderea reciproca si sunt oricui la-ndemana cu putin curaj. In Romania, construirea increderii reciproce este o tema nationala si cu cat liderii sunt mai deschisi la influenta celor pe care ii conduc cu atat mai eficace vom fi cu totii de-a lungul provocarilor.Prezenta scopului comun in conversatiile operationale din echipa, capacitatea de a-i face pe oameni sa se simta ascultati, recunoasterea calitatilor innascute ale fiecarui membru al echipei, evidentierea micilor progrese, capacitatea de a purta conversatii constructive chiar si sub presiune, cultivarea constanta a increderii reciproce trebuie sa fie prioritati pentru acei manageri care doresc sa-si conduca mai bine echipele prin perioade pline de incertitudine. Valabile pentru lideri din business sau ONG-uri, pentru lideri din administratia publica, pentru lideri politici sau sefi de state. 