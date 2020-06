In contextul cresterii numarului de cazuri, Societatea Romana de Epidemiologie roaga populatia sa respecte in continuare masurile menite sa tina sub control infectarile cu coronavirus

Ziare.

Societatea Romana de epidemiologie roaga "insistent" populatia sa respecte in continuare masurile menite sa tina sub control infectarile cu Covid-19: distantarea fizica, evitarea constituirii unor grupuri mari de persoane, purtarea mastii in spatii inchise sau ori de cate ori este necesara interactiunea dintre doua sau mai multe persoane, igiena prin decontaminarea frecventa a mainilor cu apa si sapun si/sau cu solutie hidroalcoolica, precum si decontaminarea obiectelor sau suprafetelor utilizate, ori atinse de mai multe persoane.Societatea Romana de Epidemiologie este ingrijorata din cauza cresterii constante in ultima saptamana a numarului de cazuri la 300 de cazuri pe zi de infectie SARS-CoV-2 si a peste 10 decese COVID-19 produse zilnic.Din aceasta cauza, SRE roaga insistent populatia sa respecte urmatoarele masuri:- Anuntarea sau consultarea cu un medic in cazul aparitiei manifestarilor caracteristice bolii;- Pastrarea distantarii fizice de cel putin 1,5 m intre persoane in spatiile inchise sau in orice circumstanta in care sunt prezenti mai multi indivizi;- Evitarea constituirii unor grupuri mari de persoane, peste numarul recomandat;- Purtarea mastii in spatii inchise sau ori de cate ori este necesara interactiunea dintre doua sau mai multe persoane;- Igiena prin decontaminarea frecventa a mainilor cu apa si sapun si/sau cu solutie hidroalcoolica;- Decontaminarea obiectelor sau suprafetelor utilizate sau atinse de mai multe persoane;- Respectarea recomandarilor autoritatilor si metodologiilor prin care se realizeaza activitatile individuale sau a grupurilor de persoane, ca urmare a masurilor de relaxare aflate in vigoare.Reprezentantii SRE considera ca revenirea la normalitate este posibila numai cu conditia scaderii constante a numarului de cazuri si decese, iar implementarea masurilor necesare de relaxare, prevazute in etapele urmatoare, depinde de respectarea reglementarilor reamintite si manifestarea spiritului civic din partea fiecarui cetatean al acestei tari.