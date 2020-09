Dambovita: Restaurantele, cafenelele din spatiile interioare si salile de jocuri raman inchise, in cinci localitati, din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19

"Membrii C.J.S.U. au adoptat Hotararea nr. 25 din 15.09.2020, privind mentinerea restrictiilor, in sensul interzicerii activitatilor cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, restaurante si cafenele din interiorul cladirilor, precum si activitati ale operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, pentru comunele: Branesti, Butimanu, Glodeni, Niculesti, Ocnita", a informat, marti, prefectura judetului Dambovita.Restrictia se aplica incepand din 16 septembrie pana in 22 septembrie, iar decizia are la baza incidenta cumulata a cazurilor confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, in ultimele 14 zile, conform prevederilor H.G. nr. 729/2020.Restauratele si cafenelele care functioneaza in spatii inchise si salile de jocuri de noroc din cele cinci localitati au fost inchise, initial, in 8 septembrie, pentru o saptamana. Tot atunci, autoritatile din Dambovita au impus aceeasi restrictie si pentru localurile de acest tip din localitatile Cornesti, Malu cu Flori, Tatarani si Vulcana Pandele, insa in cazul acestora restrictiile au fost ridicate.