Hunedoara: Cererea de plasma pentru tratamentul COVID-19 s-a dublat

"Am avut 79 de pacienti vindecati de COVID-19, care au donat plasma. Le multumim, mai ales ca intre acestia se numara pacienti care au donat plasma si pentru a patra oara prin plasmafereza. Am reusit sa ajutam un numar foarte mare de bolnavi, in stare grava, nu numai din judetul Hunedoara, ci si din alte judete pentru ca, in functie de gravitatea cazului, noi imprumutam sau facem schimb de aceasta plasma", a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul CJTS Hunedoara, dr. Victoria Halmagi.Ea a mentionat ca in urma apelurilor facute catre persoanele ce s-au vindecat de COVID-19 s-a ajuns ca in judet sa fie consemnate, zilnic, in medie, cate una sau doua donari de plasma prin procedeul de plasmafereza, un aparat special pentru acest tip de donari functionand la centrul de recoltare din municipiul Hunedoara."Facem un apel la potentialii donatori sa doneze plasma pentru ca cererile sunt foarte mari. In ultimele doua saptamani, acestea au crescut foarte mult pentru ca au fost pacienti cu o stare de sanatate mai grava, ce au necesitat plasma. Noi am trimis mesaje celor vindecati de COVID-19 pentru a dona plasma. Sunt persoane care au raspuns apelului nostru si avem 1-2 plasmafereze pe zi. Ii asteptam in continuare", a aratat dr. Halmagi.Intre persoanele care au donat plasma de mai multe ori se numara o asistenta de la Spitalul Judetean de Urgenta Deva, care a acceptat sa doneze de patru ori, pana acum, iar un preot se afla la treia donare."O asistenta medicala, o colega de-a noastra, a donat de patru ori plasmafereza si are un titlu foarte bun de anticorpi. Un preot, care a avut o forma grava de COVID-19, ne-a impresionat cu ceea ce ne-a povestit despre starile prin care a trecut. El a donat de trei ori pana acum si ne-a sunat ca este dispus sa mai doneze", a mentionat directorul CJTS Hunedoara.Potrivit acesteia, prin plasmafereza se poate dona la un interval de 14 zile, iar prin recoltarea de sange o data la doua luni de zile.