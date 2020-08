In Italia au fost confirmate in ultimele 24 de ore 159 de noi cazuri de coronavirus. Trei dintre ele sunt importate din Romania

In regiunea Lazio, unde se afla si capitala Roma, au fost confirmate 15 noi cazuri de infectare, dintre care 9 importate, trei dintre acestea fiind in randul unor persoane venite din Romania, doua din Republica Dominicana si cate unul din Ucraina, Iran, India si Bangladesh, informeaza EFE, citata de AGERPRES.In prezent in Italia exista 12.474 de cazuri de COVID-19 active, majoritatea acestor persoane fiind izolate la domiciliu. La terapie intensiva sunt internati 41 de pacienti.