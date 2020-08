In judetul Prahova nu mai sunt paturi la ATI pentru COVID-19. Sapte pacienti au fost transferati in spitale din alte judete

"Numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, in Prahova, este de 328, dintre care 290 de paturi sunt ocupate. La ATI, toate cele 20 de locuri alocate bolnavilor cu SARS-CoV-2 au fost raportate ca fiind ocupate. Unitatea mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti este, momentan, indisponibila din cauza unei defectiuni tehnice" informeaza, miercuri Prefectura Prahova intr-un comunicat dat publicitatii.Este pentru a patra zi consecutiv cand in spitalele din acest judet nu sunt paturi de terapie intensiva pentru pacientii infectati cu SARS-CoV-2, iar in aceste conditii, incepand de duminica, sapte bolnavi au fost transferati la alte unitati sanitare. Astfel, duminica un bolnav diagnosticat cu COVID-19 a fost transferat la spitalul din Sfantu Gheorghe, luni doi pacienti au fost trimisi la sectia de terapie intensiva a spitalului din Medgidia care ingrijeste bolnavi cu COVID, iar marti trei bolnavi din Prahova au fost trimisi la spitalul din Fetesti si unu la Spitalul Colentina din Capitala, au declarat pentru News.ro reprezentanti ai autoritatilor din Prahova.Conform DSP Prahova, in prezent la nivelul acestui judet 9 focare sunt declarate active, cu un total de 218 persoane. Trei dintre focare sunt la agenti economici, un in cadrul unui departament al unei institutii publice, patru la centre medico-sociale destinate ingrijirii persoanelor adulte dintre care doua centre sunt in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si doua private si un focar a fost depistat la un centru de plasament pentru copii aflat in subordinea DGASPC Prahova.Judetul Prahova se mentine in topul judetelor in ceea ce priveste numarul de noi imbolnaviri din cauza SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore fiind raportate 65 de noi cazuri.Citeste si: