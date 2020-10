Un beneficiu al pandemiei: lumea a fost mai silentioasa

Oricat de multe si de mari ne-ar fi supararile pe aceasta pandemie si oricate efecte nefaste are virusul asupra vietilor noastre, aceasta stire nu poate fi decat pozitiva pentru urechile noastre. Pentru ca expunerea cronica la zgomot este asociata cu pierderea auzului, boli cardiovasculare si alte probleme de sanatate."Asta reprezinta o reducere imensa in ceea ce priveste expunerea la zgomot si ar putea avea un efect urias asupra sanatatii generale a oamenilor. In plus, analiza demonstreaza eficienta folosirii zilnice a dispozitivelor digitale pentru evaluarea comportamentelor de zi cu zi", a explicat Rick Neitzel, de la Universitatea din Michigan.Initial, cea mai mare reducere in expunerea la zgomot a fost inregistrata in weekenduri, insa pe masura ce oamenii au inceput sa lucreze de acasa, nivelul a scazut si mai mult. De asemenea, odata ce orasele si tarile au intrat in carantina, diferenta intre weekenduri si zilele lucratoare s-a diminuat si mai mult.Rezultatele acestui studiu provin de la Michigan Public Health Apple Hearing Study. Un avantaj cheie al folosirii dispozitivelor si telefoanelor inteligente este ca monitorizarea e foarte personala si specifica. In plus, este o analiza mai buna a expunerii individului la zgomot, decat senzorii pentru zgomot instalati in spatiile publice.Datele au fost colectate din patru state diferite din SUA, de la utilizatorii iPhone si Apple Watch, iar modelele de reducere a zgomotului au reflectat masurile de blocare puse in aplicare de fiecare dintre aceste regiuni, unele inchizandu-se mai mult decat altele, noteaza Science Alert "California si New York au avut amandoua reduceri drastice ale sunetului, inregistrate foarte repede, in timp ce Florida si Texas au avut o reducere ceva mai mica", spune Neitzel.Noile versiuni ale ceasurilor inteligente de la Apple si ale iPhone-urilor vin cu aplicatii de masurare a zgomotului deja instalate, dispozitivele fiind capabile sa avertizeze utilizatorii daca sunt expusi la niveluri nesigure de zgomot, pentru o perioada indelungata de timp.Cercetatorii spun ca acest tip de monitorizare personalizata permanenta a zgomotului permite analize mai detaliate - datele pot fi defalcate, pentru a oferi informatii clasificate (in functie de varsta, locatie etc)"Acestea sunt intrebari pe care ni le punem de ani de zile si acum incepem sa avem date care sa ne permita sa le raspundem. Suntem recunoscatori participantilor care au contribuit cu cantitati de date fara precedent. Acestea sunt date care nu au existat niciodata, pentru ca nu au fost posibile pana acum", a spus Neitzel.