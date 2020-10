Prahova: Locurile de la ATI, ocupate integral de peste o saptamana. 125 de cazuri noi de COVID-19 in doar 24 de ore

Potrivit datelor comunicate de Prefectura Prahova, numarul total al imbolnavirilor inregistrate in judet de la inceputul pandemiei si pana in prezent a ajuns la 7.980, iar cel al deceselor asociate noului coronavirus este de 273, patru decese fiind raportate in ultimele 24 de ore la persoane cu varste intre 51 si 78 de ani care aveau comorbiditati.De asemenea, cinci cazuri au fost inregistrate la persoane cu varste cuprinse intre 0 si 18 ani.De peste o saptamana, toate locurile de terapie intensiva alocate pacientilor care au COVID-19 sunt raportate ca fiind ocupate, situatia mentinandu-se si luni, la ora comunicarii datelor.Din cele 378 de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, 363 sunt ocupate.