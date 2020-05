In Qatar cine nu poarta masca va sta pana la 3 ani in inchisoare si plateste si peste 50.000 de euro amenda

Ziare.

com

Guvernul a declarat obligatorie purtarea mastii in public si a precizat ca decizia este valabila de duminica, pana la noi ordine.Pedepsele pentru nepurtarea mastii pot fi de pana la trei ani de inchisoare si 200.000 de riali (50.900 de euro) amenda Oamenii care se afla singuri in masina proprie nu sunt obligati sa poarte masca, dar politistii au oprit vehiculele pentru a-i informa pe soferi cu privire la intrarea in vigoare a masurii.In Qatar s-au inregistrat pana acum 32.604 cazuri de infectare cu coronavirus . Au murit 15 oameni.Purtarea mastii este obligatorie in aproximativ 50 de tari.