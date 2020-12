Primarul din Sfantul Gheorghe: "Nu trebuie sa organizam revelioane in strada. Vom plati pretul in ianuarie"

Antal Arpad a declarat joi, 10 decembrie, intr-o conferinta de presa, ca masurile vor fi relaxate partial doar daca trendul se va mentine descendent, dar ca nu intra in discutie si organizarea petrecerilor de revelion in strada, potrivit hotnews.ro "Nu inseamna ca vom organiza minirevelioane. Sub nicio forma! Si chiar vreau sa subliniez acest lucru, ca nu ar trebui sa organizam minirevelioane sub nicio forma, pentru ca pretul acestor minirevelioane il vom plati in ianuarie, ma refer la urmarile asupra sanatatii oamenilor", a declarat primarul Antal Arpad.Citeste si: Moderna a inceput sa testeze vaccinul contra COVID-19 pe adolescenti. Cand sunt asteptate rezultatele