In Suceava aproape s-a triplat numarul cazurilor de COVID-19, de pe o zi pe alta. Primarul nu exlcude decizia purtarii mastii sanitare si pe strada

El a facut apel la suceveni sa respecte cu strictete masurile de igiena personala, de distantare fizica si sa poarte masca de protectie in spatiile inchise, precizand ca nu exclude posibilitatea sa se ia decizia purtarii mastii si pe strada."Suntem in stare de alerta la primarie si vrem sa intervenim acolo unde apar situatii, pentru a asigura carantina, izolarea, sa ducem in continuare alimente la domiciliu celor care sunt izolare prin DSP (...) Acolo unde sunt cazuri pozitive pe casa scarii, primaria este obligata sa faca dezinfectii pe scara respectiva. Este posibil sa reactivam inapoi acea permanenta, pentru ca vedem, chiar daca la Suceava inca nu s-a intamplat, totusi numarul cazurilor creste de la o zi la alta, trebuie sa luam masuri de siguranta si fac din nou apel la suceveni sa respectam cu totii aceste norme de distantare. O spun de doua luni ca e bine sa purtam masca si pe strada (...) E posibil sa luam si noi la Suceava aceasta masura. Nu ne culcam pe o ureche. Stam vigilenti, dar fiecare dintre noi avem o responsabilitate individuala", a spus Lungu.