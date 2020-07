In Suceava, numarul internarilor cu diagnosticul COVID-19 a crescut cu 26 fata de raportarea precedenta

Potrivit sursei citate, din totalul celor 523 pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, 127 pacienti sunt diagnosticati cu COVID-19, alti 117 sunt in zona tampon si 279 sunt cu alte afectiuni non-COVID.Din totalul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 din SJU Suceava, 85 prezinta forme medii ale bolii, 36 au forme usoare, iar sase pacienti cu forme grave sunt internati in Sectia ATI, unul fiind ventilat mecanic.La Spitalului Municipal Radauti sunt internati 60 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 si 11 persoane suspecte de infectie cu noul coronavirus Persoanele suspecte COVID-19 internate in zonele tampon, in cazul confirmarii infectiei cu noul coronavirus, sunt declarate pacienti diagnosticati COVID-19, fara a fi influentata statistica in ceea ce priveste numarul de internari.Conform datelor centralizate de catre Directia de Sanatate Publica Suceava, la nivelul judetului se inregistreaza un numar de 3.789 de persoane declarate vindecate.Numarul total de persoane testate, pana in prezent, este de 32.331, in ultimele 24 de ore fiind testate 336 de persoane.Conform distributiei cazurilor COVID-19 pe unitati administrativ teritoriale, din totalul de 114, 44 nu au niciun caz de infectie in evolutie, 33 au cate un caz in evolutie, 25 au sub cinci cazuri, sapte au sub zece cazuri, iar cinci au peste zece cazuri in evolutie.