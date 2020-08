In ultima saptamana, Administratia Nationala a Penitenciarelor a inregistrat 11 noi cazuri de infectare cu coronavirus

"Va informam ca, in intervalul 06-13.08.2020, au fost inregistrate 11 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului sistemului administratiei penitenciare. Politistii de penitenciare au exercitat atributii de serviciu in sectoarele operativ si administrativ, cu purtarea echipamentului de protectie. In prezent, din totalul cazurilor raportate, doar 48 de politisti de penitenciare inca urmeaza conduita terapeutica stabilita de specialistii Ministerului Sanatatii, pana la vindecare", arata un comunicat al ANP, remis joi News.ro.Sursa citata precizeaza ca unitatile in care sunt incadrati cei infectati "mentin aplicarea prevederilor Planului de masuri pentru sistemul penitenciar , dupa incetarea starii de urgenta"."Subliniem, astfel, ca, in contextul epidemiologic national, numarul cazurilor active COVID-19 la nivelul personalului de penitenciare nu afecteaza continuitatea misiunilor locurilor de detinere si valideaza efortul constant de a preveni si limita raspandirea noului coronavirus. De altfel, referitor la persoanele private de libertate, amintim ca acestea sunt zilnic monitorizate medical, iar verificarile nu au relevat existenta unor simptome specifice COVID-19", conchide sursa mentionata.