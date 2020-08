Aproape 6% din populatia Angliei e posibil sa fi avut deja COVID-19, sustin cercetatorii

Un numar total de 313.798 de persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19 in Marea Britanie, 270.971 dintre acestea in Anglia, echivalentul a doar 0,5% din populatia regatului.Cu toate acestea, un studiu care a testat peste 100.000 de indivizi pe teritoriul Angliei, in scopul detectarii prezentei anticorpilor la coronavirus , a demonstrat ca aproape 6% dintre acestia au avut virusul, ceea ce sugereaza ca 3,4 milioane de persoane contactasera noul coronavirus pana la sfarsitul lui iunie, informeaza Reuters, citata de AGERPRES.Personalul sanitar si de ingrijire prezinta cea mai mare probabilitate de infectare anterioara. Prevalenta infectiilor pare sa fie la cel mai ridicat nivel in Londra, unde 13% dintre rezidenti detin anticorpi, in timp ce grupurile etnice minoritare au o probabilitate de doua pana la trei ori mai mare de a fi contractat COVID-19 in comparatie cu persoanele caucaziene.Premierul Boris Johnson a anuntat anterior ca testele de anticorpi au un potential revolutionar in combaterea pandemiei. Dar, desi sunt utile in cadrul unor studii la nivel de populatie, cercetatorii spun ca marja de eroare a acestor teste le face nesigure pentru intrebuintarea la nivel individual."Exista inca multe necunoscute in ceea ce priveste acest nou virus, inclusiv gradul in care prezenta anticorpilor ofera protectie impotriva infectiilor viitoare", a precizat Graham Cooke, cercetator la Imperial College."Utilizarea testelor la nivelul degetului, adecvate pentru testarea pe scara larga, ne-a oferit o perspectiva mai clara in ceea ce priveste raspandirea virusului in tara si asupra categoriilor cu cel mai mare risc".