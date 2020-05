Inca 13 romani au murit de COVID-19. Am ajuns la 1.120 de morti

Iata detaliile

Ziare.

com

- un barbat, de 71 ani, din judetul Gorj, in cazul caruia a fost confirmata prezenta virusului pe 16 mai si care a murit pe 17 mai. El suferea de hipertensiune arteriala, diabet zaharat, insuficienta renala cronica.- o femeie, de 82 ani, din judetul Suceava, care a primit rezultatele pozitive pe 15 mai si care a murit pe 17 mai. Ea suferea de neoplasm gastric operat.- o femeie, de 87 ani, din judetul Suceava, care a primit rezultatele pozitive pe 15 mai si care a murit pe 17 mai. Ea suferea de patologie cardio-vasculara. Accident vascular cerebral.- o femeie, de 56 ani, din judetul Arges. Ea a primit rezultatele pozitive pe 1 mai si a murit pe 18 mai. Femeia suferea de hipertensiune arteriala, diabet zaharat, obezitate si neoplasm mamar.- o femeie, de 83 ani, din judetul Bistrita-Nasaud, care a primit rezultate pozitive pe 7 mai si care a murit pe 18 mai. Ea suferea de hipertensiune arteriala si fibrilatie atriala.- o femeie, de 72 ani, din judetul Bistrita-Nasaud, in cazul careia boala a fost confirmata pe 4 mai si care a murit pe 18 mai. Ea suferea de hipertensiune arterialaaccident vascular cerebral. Insuficienta ventriculara stanga.- un barbat, 81 ani, din judetul Galati, care a primit rezultatele pozitive pe 14 mai si care a murit pe 18 mai. El suferea de hipertensiune arteriala si insuficienta cardiaca.- un barbat, de 90 ani, din Bucuresti. In cazul sau rezultatul pozitiv a venit pe 15 mai si a murit pe 17 mai. Batranul suferea de diabet zaharat, boala renala cronica si hemodializa.- un barbat, de 87 ani, din Bucuresti, care a primit rezultatul pozitiv pe 28 aprilie si care a murit pe 16 mai. El suferea de hipertensiune arteriala, accident vascular cerebral si dementa mixta.- o femeie de 88 ani, din judetul Vaslui. Ea a primit rezultatele pozitive pe 9 mai si a murit pe 18 mai. Femeia suferea de hipertensiune arteriala, insuficienta cardiaca si suferise un accident vascular cerebral.- un barbat, de 85 ani, din judetul Sibiu, care a primit rezultatele pozitive pe 13 mai si care a murit pe 17 mai. El suferea de o boala cardiovasculara si diabet zaharat.- un barbat, de 89 ani, din Bucuresti, care a primit rezultatele pozitive pe 9 mai si care a murit pe 17 mai. El avea infarct miocardic in antecedente si tromboza venoasa periferica.- o femeie, de 72 ani, din Bucuresti, care a primit rezultatele pozitive pe 12 mai si care a murit pe 17 mai. Ea suferea de hipertensiune arteriala si insuficienta cardiaca, dializa.A.G.