Inca 130 de locuri pentru pacientii COVID sunt disponibile in patru spitale din Prahova

Potrivit documentului, bolnavii cu forme usoare ale bolii vor putea fi directionati acum catre patru noi spitale suport, respectiv Spitalul Orasenesc Baicoi - Sectia Medicina Interna, Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti - Sectia Pneumologie II - Pneumologie cronici, Spitalul de Boli Pulmonare Breaza - Sectia Pneumologie, Compartimentul Adulti si Spitalul de Psihiatrie Voila - pavilion COVID-19.Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Prahova, Dan Decebal, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca in cele patru unitati sanitare sunt disponibile 130 de locuri, insa, pentru inceput, bolnavii vor fi dusi la spitalul din Breaza, urmand a fi facute solicitari pentru echipamente de protectie necesare unitatilor din Floresti si Baicoi.In ceea ce priveste Spitalul Voila, aici va fi nevoie de o reorganizare, in conditiile in care unitatea medicala se confrunta cu un focar de COVID-19, a precizat sursa citata."Trebuie sa descongestionam Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean, unde sunt foarte multi testati pozitiv si, pentru inceput, ii trimitem de azi (joi n.r.) la Breaza, iar apoi vom vedea cum procedam", a precizat directorul DSP.Intr-o prima faza, in Prahova erau disponibile 250 de paturi pentru bolnavii testati pozitiv pentru noul coronavirus , acestea fiind acum suplimentate cu inca 130