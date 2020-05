Inca 4 decese de coronavirus in Romania, inclusiv IPS Pimen

Ziare.

Astfel, bilantul mortilor provocate de COVID-19 in Romania ajunge la 1.141.Tara noastra are la acest moment 17.191 de cazuri de persoane confirmate cu coronavirus.10.166 de persoane au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 195 de pacienti cu COVID-19 se afla la Terapie Intensiva.La nivel mondial, au fost confirmate peste 4,9 milioane de cazuri de coronavirus, dintre care 1,9 milioane de persoane au fost declarate vindecate.Numarul mortilor, in lume, se apropie de 325.000.- o femeie de 79 de ani din Bucuresti, care a primit confirmarea bolii pe 12 mai si a murit pe 19 mai. Comorbiditati: obezitate, diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala, boala cardiaca ischemica, fibrilatie atriala paroxistica.- o femeie de 74 de ani din judetul Arad, care a avut test pozitiv de COVID-19 pe 8 mai si a murit pe 19 mai. Suferea de diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala gr.III, tiroidita autoimuna.- o femeie de 84 de ani din judetul Dolj, la care s-a confirmat prezenta virusului pe 16 mai si a murit tot pe 19 mai. Suferea de boala renala cronica stadiul V, insuficienta hepatica, obezitate, insuficienta cardiaca cronica stadiul IV NYHA, infarct miocardic antero-septal vechi, hipertensiune arteriala primara gr.III, bloc AV gr.I, diabet zaharat tip II.- arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, adica un preot de 90 de ani din judetul Suceava. In cazul sau, GCS anunta ca se stie ca avea virusul din 20 aprilie si a murit pe 19 mai. IPS Pimen suferea de hipertensiune arteriala si boala cardiaca ischemica.