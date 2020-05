Inca 4 romani au murit de COVID-19. Am ajuns la 1.074 de morti

Iata detalii oferite de autoritati in legatura cu decesele raportate sambata:

Grupul de Comunicare Strategica a anuntat in jurul orei 10:30 primele decese raportate astazi, fiind vorba de 2 femei si doi barbati din Sibiu, Mures, Timis si Cluj.- o femeie, de 58 ani, din judetul Sibiu, care a primit confirmarea pe 9 aprilie si care a murit pe 15 mai. Ea suferea de obsezitate si hipertensiune arteriala.- un barbat, de 48 ani, din judetul Mures, care a primit confirmarea diagnosticului pe 14 aprilie si care a murit pe 15 mai. El suferea de hipertensiune arteriala, boala cardiovasculara si insuficienta renala.- o femeie, de 61 ani, din judetul Timis, in cazul careia prezenta coronavirusului a fost confirmata pe 11 mai si care a murit pe 14 mai. Ea suferea de Fibrilatia atriala cu AV rapida, insuficienta renala cronica, glomerulonefrita cronica si boala renala cronica dializata.- un barbat, de 63 ani, din judetul Cluj, in cazul caruia rezultatele au fost confirmate la 2 mai si care a murit pe 15 mai. El suferea de hipertensiune arteriala, bronhopneumopatia obstructiva cronica (BPOC) si tabagism cronic.A.G.