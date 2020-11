Previziunea sumbra a primarului Dominic Fritz dupa aducerea in spitalele COVID din Timisoara a inca 70 de paturi cu oxigen: "Din pacate vom avea nevoie de ele"

"Am fost la Spitalul ASCAR unde, de maine, o sa avem 70 de paturi cu oxigen pentru bolnavii Covid. Din pacate, o sa avem nevoie de ele. Am fost si la Victor Babes, care azi era plin, si unde am facut o noua zona de triaj, in afara spitalului.Am inlocuit corturile, care nu mai reprezentau o solutie pe timp de iarna, cu 6 containere donate Primariei de Rezervele statului. Medicii si asistentele de la Victor Babes vor fi ajutati la triaj de catre rezidentii de la medicina.Le multumesc medicilor, asistentelor, infirmierilor pentru ca lupta in fiecare zi sa salveze viata unuia dintre semenii nostri.Vom degreva si spitalul intrucat un numar semnificativ de persoane, dupa ce le vor fi recoltate probele, vor putea pleca acasa unde vor fi tratati de medicii de familie printr-un sistem de telemedicina", a anuntat Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook Primarul municipiului Timisoara anunta ca vin vremuri grele, dar spune ca nu a renuntat la planul de a avea un Craciun "cat de cat" normal."Ne pregatim pentru o perioada grea pentru Timisoara. E nevoie de fiecare dintre noi in aceasta lupta. Nu am renuntat la planul de a avea un Craciun cat de cat normal, dar pentru asta trebuie sa purtam de azi masca, de azi sa renuntam la deplasarile inutile sau la intalniri ce pot fi amanate. Primaria se mobilizeaza, spitalele sunt mobilizate la maxim, societatea civila sare in ajutor. Depinde de noi toti si stiu ca avem puterea si determinarea sa respectam regulile si sa revenim la un platou care sa ne permita sa mai castigam niste timp", a mai scris Fritz.Citeste si: