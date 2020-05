Inca cinci romani au murit de COVID-19. Am ajuns la 1.007 morti

Iata detaliile oferite de GCS despre decesele raportate miercuri, 13 mai:

Este vorba despre trei femei si doi barbati din Dambovita, Covasna, Mures, Cluj si Prahova.Pana acum, in Romania, 15.778 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Dintre acestea, 7.685 au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 238 de pacienti se afla la Terapie Intensiva.La nivel global a fost depasit pragul de 4,3 milioane de imbolnaviri, iar peste 292.000 de oameni au murit.- un barbat, de 63 ani, din judetul Dambovita, care a primit confirmarea pe 12 mai, zi in care a si murit. El suferea de hipertensiune arteriala, cardiomiopatie dilatativa, diabet zaharat tip II, insuficienta renala cronica si obezitate.- o femeie, de 77 ani, din judetul Covasna, in cazul careia prezenta virusului a fost confirmata pe 11 mai si a murit pe 12 mai. Ea suferea de hipertensiune arteriala, bronhopneumopatia obstructiva cronica (BPOC) si obezitate gr I.- o femeie, de 84 ani, din judetul Mures, beneficiar al Casei de varstnici. In cazul sau s-au primit rezultatele pozitive pe 1 mai si a murit pe 12 mai. Femeia suferea de hipertensiune arteriala, diabet zaharat tip II, poliartrita reumatoida si dementa Alzheimer- un barbat, de 77 ani, din judetul Cluj, care a primit rezultatul pozitiv pe 25 aprilie si care a murit pe 12 mai. El suferea de fibrilatie atriala, hipertensiune arteriala, complexe imune circulante (CIC) si diabet zaharat tip II.- o femeie, de 90 ani, din judetul Prahova, care a primit confirmarea pe 12 aprilie si a murit pe 12 mai. Ea suferea de o afectiune cardiaca.A.G.