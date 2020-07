Inca doi angajati de la DSP Bucuresti au fost confirmati pozitiv cu COVID -19

"In continuarea prezentarii situatiei epidemiologice din cadrul DSP Bucuresti, va informam ca, in conformitate cu raportarea conducerii directiei, rezultatele testelor celor 5 contacti directi ai cazului pozitiv (colegi de birou) arata ca, inca 2 persoane au fost depistate cu noul coronavirus Cele 2 persoane se afla izolate la domiciliu inca de luni, sunt asimptomatice si vor fi internate in cursul zilei de astazi intr-o unitate de specialitate. De asemenea, mentionam ca, in cadrul cladirii din strada Avrig s- au realizat operatiuni de dezinfectie si nebulizare," a anuntat Ministerul Sanatatii.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a anuntat joi ca la Directia de Sanatate Publica Bucuresti a fost inregistrat un caz de COVID-19, afirmand ca a dorit sa verifice situatia testarii angajatilor. El a precizat ca nu a existat o comunicare si ca va exista o decizie dupa controlul la DSP Bucuresti."O institutie cheie in lupta cu coronavirusul este DSP Bucuresti si directiile de sanatate publica din fiecare judet in parte. Cum este si Ministerul Sanatatii. Am venit astazi sa evaluez o situatie, avand un caz pozitiv, intr-un context in care avem o pandemie. Nu am fost informat, tocmai am venit eu sa ma informez aici si efectiv sa vad care este testarea celorlalti angajati. Mentionez ca aici sunt 70 din cei 250", a declarat ministrul.Intrebat daca a fost o comunicare deficitara, el a replicat: "Nu a facut comunicare".El a declarat ca nu are informatia conform careia patru epidemiologici de la DSP Bucuresti si-au inaintat demisia.In ceea ce priveste eventuala demitere a conducerii DSP Bucuresti, el a precizat ca este facuta o evaluare si va fi un control, dupa care va fi luata si o decizie.