Inca doi romani au pierdut lupta cu COVID-19: Avem 1.318 morti

Este vorba despre doua femei din Suceava.La acest moment, Romania are confirmate 20.103 de cazuri de SARS-CoV-2. Dintre persoanele testate pozitiv, 14.145 au fost declarate vindecate si externate.In schimb, la Terapie Intensiva sunt internati 152 de pacienti.- o femeie de 52 de ani din Suceava, confirmata cu coronavirus in data de 1 iunie. Femeia a murit pe 5 iunie. Ea suferea de obezitate si tulburare bipolara.- o femeie de 73 de ani, tot din judetul Suceava. Ea a fost confirmata cu COVID-19 in data de 18 mai, decesul fiind inregistrat in 4 iunie. Femeia suferise un accident vascular cerebral sechelar.La nivel mondial, ne apropiem de 7 milioane de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, in timp ce numarul deceselor se apropie de 400.000.