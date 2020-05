Inca doua persoane au murit de COVID-19. Bilantul total a ajuns la 1.207

Iata detaliile

Ziare.

com

Este vorba despre o femeie si un barbat din Ilfov.- o femeie, de 82 ani, din judetul Ilfov, care a primit confirmarea pe 24 mai si a murit pe 25 mai. Ea suferea de ciroza hepatica decompensata, hepatita virala C, diabet zaharat insulinodependent, pneumonie bazala dreapta si dementa senila.- un barbat, de 66 ani, din judetul Ilfov, care a primit confirmarea pe 16 mai si a murit pe 24 mai. Barbatul suferea de boala cronica de rinichi std. IV, diabet zaharat tip II insulinodependent, boala cardiac ischemica cu by-pass aorto-coronarian, hipertensiune arteriala, insuficienta cardiac congestive, bloc de ramura dreapta si obezitate.Amintim ca luni la amiaza aveam 18.283 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 , Grupul de Comunicare Strategica anuntand ca in ultimele 24 de ore fusesera raportate 213 cazuri noi.Vezi si care este situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei A.G.