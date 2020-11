Inca o localitate de langa Bucuresti intra in carantina. Nimeni nu va intra si nu va iesi fara motive bine justificate

"In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Ilfov, tinand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul National de Sananatate Publica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a emis astazi, 20.11.2020, ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru orasul Bragadiru, cu satul apartinator Bragadiru, Judetul Ilfov, respectiv ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru comuna Chiajna, cu satele apartinatoare Chiajna, Dudu si Rosu, Judetul Ilfov", se arata intr-un comunicat al CJSU Ilfov.Carantina intra in vigoare astazi, 20.11.2020, de la ora 22:00.Incidenta cazurilor la mia de locuitori in ultimele doua saptamani este in Chiajna de 10,31, iar in Bragadiru de 9,48. De joi seara, si localitatile Berceni si Clinceni sunt in carantina. Masura se aplica pana pe 3 decembrie, la ora 22.00.