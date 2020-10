Inca o mireasa din Bihor, confirmata cu COVID-19 la scurt timp dupa nunta. Ancheta, condusa de un procuror

Petrecerea pentru celebrarea nuntii a avut loc sambata, 10 octombrie, in municipiul Marghita.In cadrul cercetarilor, care sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Marghita, vor fi verificate aspecte cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la numarul de participanti prezenti la eveniment , precum si respectarea normelor sanitare in vigoare in vederea prevenirii infectarii cu noul coronavirus", precizeaza comisar-sef IPJ Bihor, Alina Farcuta, potrivit Bihor Online Recent, o alta mireasa, din Oradea, a fost confirmata cu coronavirus in urma unei nunti cu peste 350 de invitati.