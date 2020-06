Inca o tara anunta ca nu mai are niciun caz de COVID-19

Ziare.

"Desi numarul testarilor a crescut in fiecare zi, au trecut 45 de zile de cand am inregistrat ultimul caz. Fara sa inregistram decese, rata noastra de insanatosire este de 100%", a scris prim-ministrul Bainimarama intr-un mesaj publicat pe Twitter, informeaza DPA."E vorba despre rugaciuni care au fost ascultate, munca asidua si afirmarea stiintei!", a adaugat acelasi politician.Fiji a avut 18 cazuri confirmate de COVID-19 dupa ce primul pacient a fost testat pozitiv pe 19 martie. Aceasta tara insulara, cu o populatie de peste 900.000 de locuitori, a inregistrat ultimul caz de infectare cu noul coronavirus pe 21 aprilie.Putin mai devreme, ministrul Sanatatii din Fiji, Ifereimi Waqainabete, a dezvaluit ca ultimii trei pacienti cu COVID-19, inclusiv o fata de 12 ani, au fost declarati vindecati vineri dimineata.Toti trei erau rezidenti din Suva, capitala statului Fiji.Ministrul Waqainabete a spus ca Guvernul a continuat in aceasta perioada sa testeze in mod constant toate cazurile suspecte care au fost raportate autoritatilor sanitare."Nu putem sa lasam garda jos", a continuat el.Peste 2.000 de teste pentru COVID-19 au fost efectuate in Fiji. Aproximativ 100 de persoane se afla in continuare in unitati de carantina, insa niciuna dintre ele nu a fost testata pozitiv cu noul coronavirus.Fiji este una dintre putinele tari din regiunea Oceanului Pacific care au avut cazuri confirmate de COVID-19, spre deosebire de o serie de state insulare invecinate, precum Tonga, Samoa si Vanuatu.Fiji si-a inchis granitele pentru toti calatorii din strainatate, insa organizeaza uneori curse aeriene de tip charter pentru cetatenii sai.In aceasta tara au ramas in vigoare restrictia care limiteaza adunarile publice la cel mult 20 de persoane si o dispozitie adoptata la nivel national, care interzice rezidentilor sa isi paraseasca locuintele pe timpul noptii.Citeste si Brazilia urca pe locul 3 in topul mondial al mortilor de coronavirus, in fata Italiei