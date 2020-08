Inca o tara din Europa a inclus Romania in zona rosie. Testul si autoizolarea au devenit obligatorii

"In continuarea informatiilor referitoare la conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Belgiei, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile belgiene au revizuit conditiile de acces pentru persoanele care se deplaseaza in acest stat din Romania. Conform noilor masuri, incepand cu data de 26 august a.c., intreg teritoriul Romaniei a fost incadrat in zona rosie. Astfel, toate persoanele care sosesc in Regatul Belgiei din orice regiune a Romaniei trebuie sa intre in autoizolare si sa efectueze un test molecular PCR pentru depistarea infectiei cu COVID-19, dupa sosirea in aceasta tara", a transmis, miercuri seara, MAE.De altfel, toate persoanele care sosesc in Regatul Belgiei din regiunile incluse in zona rosie trebuie sa intre in autoizolare si sa efectueze un test molecular PCR pentru depistarea infectiei cu COVID-19. Testul este efectuat de autoritatile belgiene, la sosirea in aceasta tara. Calatorii sunt rugati sa contacteze medicul curant, respectiv un medic de familie, care dispune ulterior testarea.Conform informatiilor comunicate de autoritatile belgiene, dispunerea masurii autoizolarii si testarea pentru COVID-19 intra in competenta autoritatilor regionale. Totodata, MAE reaminteste ca persoanelor care intra in Belgia din state/regiuni incluse in zona portocalie autoritatile belgiene le recomanda sa se adreseze medicului in vederea efectuarii testarii si autoizolarii la domiciliu.Ministerul Afacerilor Externe reitereaza ca, incepand din 1 august, toate persoanele care intra in Regatul Belgiei sunt obligate sa completeze in 48 de ore anterior sosirii formularul Passenger Locator Form, care poate fi accesat online la https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form. Persoanele care calatoresc pe alte rute decat aeriana sau navala si care raman pe teritoriul Belgiei pentru maximum 48 de ore (inclusiv in scopul tranzitului), precum si persoanele a caror calatorie in afara Regatului Belgiei nu depaseste 48 de ore sunt exceptate de la masura completarii formularului.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca romanii pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Bruxelles 0032 (0) 2 347 5338, 0032 (0) 2 345 0040 si 0032 (0) 2 344 1658, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice 0032 (0) 2 344 0854.De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: https://www.mae.ro/node/51902, http://bruxelles.mae.ro/, https://www.mae.ro/ si https://diplomatie.belgium.be/en.