Inca o "varianta noua" a coronavirusului ar fi fost descoperita in Africa de Sud

Health Minister Dr Zweli Mkhize on Friday announced that a variant of the SARS-COV-2 Virus (COVID-19) - currently termed the '501.V2 Variant' - has been identified by genomics scientists in South Africa.https://t.co/Gx3y45bbha - Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) December 18, 2020

Anuntul vine la cateva zile dupa ce Marea Britanie a anuntat ca a gasit si ea o varianta necunoscuta pana acum a virusului, relateaza RFI. "Am convocat acest briefing public pentru a anunta ca o varianta a virusului SARS-COV-2 - denumita in prezent varianta 501.V2 - a fost identificata de oamenii de stiinta din Africa de Sud", a scris pe Twitter Zweli Mkhize, ministrul sud-african al Sanatatii."Dovezile care au fost colectate, prin urmare, sugereaza ca al doilea val pe care il experimentam este condus de aceasta noua varianta", a adaugat ministrul.In prezent, Africa de Sud se apropie de 900.000 de infectii, cu peste 20.000 de decese asociate. Aceasta noua crestere a cazurilor a facut ca guvernul sa inaspreasca restrictiile.De asemenea, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat vineri ca este in legatura cu cercetatorii sud-africani care au identificat noua varianta.Acum cateva zile, autoritatile din Marea Britanie anuntau ca o "noua varianta" a coronavirusului a fost identificata si se crede ca provoaca raspandirea mai rapida in sud-estul tarii.Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Matt Hancock, spunea ca au fost gasite, "predominant in sudul Angliei", peste 1.000 de cazuri ale noii variante de coronavirus