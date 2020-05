Inca 6 decese de coronavirus au fost anuntate azi. A murit si un medic de la SUUB, bilantul negru ajunge la 1.127

Ziare.

Primele 4 decese au fost anuntate in jura de ora 09:00, fiind vorba despre doi barbati si doua femei din Vrancea, Bucuresti si Neamt.A doua informare a fost transmisa in jur de ora 11:00, cand GCS a anuntat ca inca o femeie si un barbat au pierdut lupta cu boala. Victimele sunt din Hunedoara si Suceava.Precizam ca azi a fost anuntat si decesul unui medic de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB), insa nu de GCS, ci de conducerea unitatii spitalicesti.Astfel, totalul deceselor in tara noastra ajunge la 1.127.Romania are la acest moment 17.036 de cazuri de persoane confirmate cu coronavirus, din care 193 sunt internate la Terapie Intensiva si 9.930 au fost declarate vindecate si au fost externate.- un barbat de 80 de ani din Vrancea, confirmat cu coronavirus in 10 mai. El a decedat in 18 mai. Pacientul suferea de hipertensiune arteriala, boala cardiovasculata si hepatita cronica.- o femeie de 70 de ani din Bucuresti, care a testat pozitiv la COVID-19 in data de 17 mai, zi in care a si decedat. Pacienta suferea de insuficienta ventriculara stanga, stenoza aortica, boala pulmonara cronica.- o femeie de 87 de ani din Neamt, care a primit diagnostic pozitiv in data de 29 aprilie. Femeia a murit pe 18 mai, suferind de dementa senila.- un barbat de 75 de ani din Neamt, confirmat cu COVID-19 in data de 4 mai. El a murit pe 17 mai. Suferea de hipertensiune arteriala.- o femeie de 51 de ani din Hunedoara, confirmata cu COVID-19 in data de 6 mai. Femeia a murit pe 17 mai, suferind de hipertensiune arteriala, obezitate si insuficienta hepatica.- un barbat de 78 de ani din Suceava, care a primit diagnostic pozitiv in data de 3 mai. Pacientul a murit in data de 17 mai. GCS a transmis ca barbatul nu prezenta comorbiditati.